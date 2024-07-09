Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Olayla ilgili sürücü R.Y. (49) ile araçta bulunan M.Y. (56) gözaltına alındı.

Aracın içinde yapılan aramada taşıma ruhsatlı silah ile silaha ait mermiler ele geçirildi.

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