Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Köprüsü'nde bir otomobilden havaya ateş edildiği belirlendi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince takibe alınan araç, Fatih Mahallesi Kale Sokak'ta durduruldu.
Aracın içinde yapılan aramada taşıma ruhsatlı silah ile silaha ait mermiler ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü R.Y. (49) ile araçta bulunan M.Y. (56) gözaltına alındı.
Araç, çekici vasıtasıyla incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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