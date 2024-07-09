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        Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:09
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        Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Köprüsü'nde bir otomobilden havaya ateş edildiği belirlendi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince takibe alınan araç, Fatih Mahallesi Kale Sokak'ta durduruldu.

        Aracın içinde yapılan aramada taşıma ruhsatlı silah ile silaha ait mermiler ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü R.Y. (49) ile araçta bulunan M.Y. (56) gözaltına alındı.

        Araç, çekici vasıtasıyla incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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