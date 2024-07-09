Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Samsun’da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çarşamba ilçesinde S.A. ve İ.Ş'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şüphelilere ait ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 1046 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ile 24 kök kurutulmuş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise D.Ç'nin evinde yapılan aramada 1036 sentetik ecza hapı bulundu.