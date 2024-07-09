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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:16
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun’da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çarşamba ilçesinde S.A. ve İ.Ş'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şüphelilere ait ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 1046 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ile 24 kök kurutulmuş kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Diğer operasyonda ise D.Ç'nin evinde yapılan aramada 1036 sentetik ecza hapı bulundu.

        Gözaltına alınan D.Ç, S.A. ve İ.Ş. jandarmaya götürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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