Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kardeş yakalandı

Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin doldurulmuş, ⁠14 bin 800 de bandrolsüz makaron, ⁠2 manuel sigara sarma makinesi, ⁠2 elektrikli sigara sarma makinesi ile ⁠42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir ikamette makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığına ilişkin çalışma başlattı.

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