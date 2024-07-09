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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kardeş yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 kardeş gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:28
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kardeş yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 kardeş gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir ikamette makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığına ilişkin çalışma başlattı.

        Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin doldurulmuş, ⁠14 bin 800 de bandrolsüz makaron, ⁠2 manuel sigara sarma makinesi, ⁠2 elektrikli sigara sarma makinesi ile ⁠42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

        Operasyonda Y.T. (31) isimli kadın ile kardeşi Y.T. (27) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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