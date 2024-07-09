Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'den vefat eden gazinin ailesine ziyaret

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Teyfik Kalaycı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ayvat ve İkiz, bir süredir tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kalaycı'nın Çay Mahallesi'ndeki evinde ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Ayvat, ülke ve insanlık için üzerine düşen vazifeyi yapmış ve gazilik ile onurlandırılmış Kalaycı'nın vefatından üzüntü duyduklarını belirterek, "İnşallah gazimizi gazilik onuruna yakışır şekilde ebediyete uğurlayacağız. Dün olduğu gibi bugün de de gazimizin kıymetli ailesinin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gazimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim." dedi.