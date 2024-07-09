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        19 Mayıs Belediyesi düğün salonlarında emeklilere yüzde 50 indirim yapacak

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya arasında, "2024 Emekliler Yılı" dolayısıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:11
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        19 Mayıs Belediyesi düğün salonlarında emeklilere yüzde 50 indirim yapacak
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        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya arasında, "2024 Emekliler Yılı" dolayısıyla protokol imzalandı.

        19 Mayıs Belediyesi ile SGK Samsun İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emeklilere, belediyeye ait düğün salonlarında yüzde 50 indirim sağlanacak.

        Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşların ekonomik ve sosyal refah düzeyine artı değer katmaya yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında emekli vatandaşlarımıza belediyemiz düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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