19 Mayıs Belediyesi düğün salonlarında emeklilere yüzde 50 indirim yapacak

Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşların ekonomik ve sosyal refah düzeyine artı değer katmaya yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında emekli vatandaşlarımıza belediyemiz düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya arasında, "2024 Emekliler Yılı" dolayısıyla protokol imzalandı.

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