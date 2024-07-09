Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme ilçesinde taşkının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar sürüyor

        Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın yaşanan bölgelerdeki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme ilçesinde taşkının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın yaşanan bölgelerdeki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İlçede 7 Temmuz'da etkili olan sağanağın neden olduğu taşkının ardından, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi, AFAD, DSİ ve diğer kurumlar harekete geçti.

        Kapanan yolların açılması, dere ve kanal yataklarının temizlenmesi, şehirdeki yağmur suyu taşıma hatlarının temizlenmesi ile tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, taşkının ardından incelemelerine devam ettiklerini söyledi.

        İlçedeki taşkının yaralarını sarmak için seferber olduklarını belirten Kul, "Şehir merkezimizde 3 saat süresince ara ara sertleşerek devam eden, sonrasında doğu ve güney mahallelerimize yönelen yağış yaşandı. Lokal su baskınları yaşadık ama özellikle ilçemizin doğusu ile güney aksında bulunan mahallelerimiz selden fazlasıyla etkilendi." dedi.

        Bir yandan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, bir yandan da vatandaşların mağduriyetini gidermek için ekiplerinin gece gündüz çalıştığını anlatan Kul, "Selin ardından yıkılan yollar, dere ıslahları ve köprüleri de düşündüğümüzde yaklaşık 500 milyon lira gibi bir maliyetle karşı karşıyayız. Devletimiz sağ olsun, bütün imkanları ile ilçemizde selin yarattığı hasarı ortadan kaldırmak için mücadele veriyor." diye konuştu.

        Kul, kısa sürede bu kadar etkili yağışın temel nedeninin küresel ısınmadan kaynaklı deniz suyu sıcaklığının aşırı artması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Eskiden daha uzun aralıklarla yaşanan böylesine yağışları artık neredeyse her yıl yaşamaya başladık. Bizlere düşen görev, bu yağışların yarattığı tahribatı görerek bir daha yaşanmaması için önlem almak. İlçemizin şanssız olduğu durumlardan biri, deniz seviyesi kotunun çok düşük olması. Yukarı bölgelerde meydana gelen yağışlar ilçemizin merkez çevresinde bulunan dere yatakları üzerinden denize tahliye oluyor ama bu bölgede kot farkının azlığı nedeniyle geriye basmalar oluyor. Bu konuda DSİ yetkileri ile istişare halinde çözüm yolları bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. En büyük tesellimiz ilçemizde can kaybının yaşanmamış olması. Vatandaşlarımızın mağduriyeti gidermek ve yeniden yaşanmamasını sağlamak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        19 Mayıs Belediyesi düğün salonlarında emeklilere yüzde 50 indirim yapacak
        19 Mayıs Belediyesi düğün salonlarında emeklilere yüzde 50 indirim yapacak
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'den vefat eden gazinin ailes...
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'den vefat eden gazinin ailes...
        Samsun'da kaçak sigara üreten abla kardeşe gözaltı
        Samsun'da kaçak sigara üreten abla kardeşe gözaltı
        Bafra Ovası'nda mısır hasadı başladı
        Bafra Ovası'nda mısır hasadı başladı
        OMÜ İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde mezuniyet töreni...
        OMÜ İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde mezuniyet töreni...
        Konuşmak için çağırdığı husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı
        Konuşmak için çağırdığı husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı