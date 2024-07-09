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        Samsunspor "geçiş oyunu" çalışıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kayseri kampında ofansif ve defansif anlamda, "geçiş oyunuyla" ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:54 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:54
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        Samsunspor "geçiş oyunu" çalışıyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kayseri kampında ofansif ve defansif anlamda, "geçiş oyunuyla" ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Reis'in sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'deki 1. etap kamp çalışmaları hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

        Hazırlıkların yoğun devam ettiğini anlatan Reis, "Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda antrenman programlarımızı uyguluyoruz. Genç oyuncularımızın bu süreçte öğrenmeleri gereken çok fazla şey var. Tecrübeli oyuncularımız, abileri var. Onların tecrübelerinden istifade etmeleri gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

        Samsunspor taraftarıyla en kısa zamanda buluşacaklarını belirten Reis, "Ofansif ve defansif anlamda geçiş oyunuyla birlikte çalışmalarımızı çok ciddi şekilde sürdürüyoruz. Samsun'a hazırlıklı şekilde döneceğimize inanıyorum. Taraftarımızla buluşmayı da dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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