Tekkeköy'de Türk Kızılaya 200 ünite kan bağışı yapıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türk Kızılaya 200 ünite kan bağışı yapıldı.

Samsun Valiliği ile Türk Kızılay tarafından yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun" kan bağışı kampanyası kapsamında Tekkeköy'de vatandaşların kan bağışı kabul edildi.

İlçe meydanına gelen Kızılayın mobil kan bağış aracı ile 200 ünite kan bağışı alındı.

Tekkeköy Kızılay İlçe Başkanı Emine Haliloğlu, azalan kan stoklarından ötürü vatandaşlara yaptıkları çağrının karşılık gördüğünü belirterek, "Kan stoklarımızda azalma var. İki gündür kan bağışı yapılıyor. Sağlıklı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ettik. Kan herkese lazım ve her zaman lazım. Tekkeköy bu konuda çok duyarlı. En güzel kan bağışını Tekkeköy veriyor." dedi.