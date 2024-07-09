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        Samsun'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:06 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:06
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        Samsun'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Muhammet Ali Şengil (44) idaresindeki 19 ACY 505 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunda aynı yönde seyreden Ercan Turcan'ın kullandığı 52 ACS 509 plakalı tıra yandan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Nur (18), Ozdoğan (12), Fatma (70), Kübra Senem (14) ve Seçil Şengil (38) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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