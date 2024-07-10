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        Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:10 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:10
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        Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İshaklı Mahallesi Hızır 8. Sokak'ta bulunan bir apartmanın sekizinci katında Cesarettin Ertürk'e (35) ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden Ertürk, müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremedi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dumandan etkilenen Cesarettin Ertürk ile evde bulunan Elif (33), Zeynep (4), Ayşe (59) ile 20 aylık Büşra Ertürk, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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