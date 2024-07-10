Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen Cesarettin Ertürk ile evde bulunan Elif (33), Zeynep (4), Ayşe (59) ile 20 aylık Büşra Ertürk, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanı fark eden Ertürk, müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremedi.

İshaklı Mahallesi Hızır 8. Sokak'ta bulunan bir apartmanın sekizinci katında Cesarettin Ertürk'e (35) ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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