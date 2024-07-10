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        Milli bocce sporcusu ve tıp öğrencisi Selma Kalanç, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

        VEYSEL ALTUN - Bocce Milli Takımı oyuncusu Selma Kalanç, tıp öğrenimine devam ederken bocce antrenmanlarını da aksatmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:07
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        Milli bocce sporcusu ve tıp öğrencisi Selma Kalanç, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
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        VEYSEL ALTUN - Bocce Milli Takımı oyuncusu Selma Kalanç, tıp öğrenimine devam ederken bocce antrenmanlarını da aksatmıyor.

        Bocce sporunun alt kategorileri olan raffa ve volo ile de ilgilenen 21 yaşındaki milli sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 43 madalya kazandı.

        Günlük yoğun programına rağmen antrenmanlarını aksatmayan Selma Kalanç, disiplinli şekilde hem spor kariyerini hem de Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini sürdürüyor.

        Bu yıl üçüncü sınıfa geçen Selma Kalanç, AA muhabirine, bocce sporunun gerektirdiği stratejik düşünme ve konsantrasyon yeteneklerinin tıp eğitiminde olumlu etkisi olduğunu söyledi.

        Bocce ile lisede beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir sayesinde tanıştığını belirten Selma, 2014'te Kamboçya, 2021'de de İspanya'da Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.

        Tıp eğitiminin yanında sporla uğraşmanın hayatına disiplini soktuğunu dile getiren genç sporcu, "Amasya'dayım, hafta sonu antrenman için Alaçam'a geliyorum. Hem mental hem yol olarak yoruyor, kendinize çok fazla vakit ayıramıyorsunuz ama kazandıktan sonraki sevinci ayrı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Önlerinde Dünya Raffa Şampiyonası için milli takım seçmesi bulunduğuna işaret eden Selma Kalanç, ay-yıldızlı ekibe seçilip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini vurguladı.

        Tıp fakültesini kazandığında çevresindekilerin sporu bırakmasını, eğitimle sporu birlikte yürütemeyeceğini söylediklerine dikkati çeken Selma, şunları kaydetti:

        "İnsan istedikten sonra başaramayacağı bir şey yok. İnsanlardan istediğim, sadece destek olsunlar. Bunların beraber de yürüyebileceğini bilsinler. Özellikle sporculara derslerinde zayıf gözüyle bakılıyor ama öyle değil. Bunun en büyük örneği benim. Tıp okuyup futbolla uğraşan arkadaşlarım da var. Spor sayesinde ilk defa uçağa bindim, köyde büyüdüm, küçük bir çerçeveden büyük bir ufka bakma fırsatı buldum. Spor, birçok şeyin önünü açıyor. Spor olmasaydı hayatımda, belki de akademik olarak başarılı olamazdım. Boş vaktimi bir şeyle doldurduğum zaman kalan vaktimde ders çalışmak için kendimi planlıyorum. Daha disiplinli olmayı sağlıyor."

        - "Selma Kalanç, küçük yaş gruplarına rol model oluyor"

        Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir ise sporla eğitimin bir arada yürüyebileceğinin en büyük örneğinin Selma Kalanç olduğunu söyledi.

        Küçük bir ilçeden 17 milli sporcu çıkarttıklarının altını çizen Bozdemir, "17 sporcunun liseyi bitirenlerinin hepsi üniversiteli. Amacımız hem sporu hem eğitimi bir arada yürütmek. Onun için sporcularımızın eğitim durumlarını da takip ediyoruz. İlçemizi, ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

        "Selma Kalanç, küçük yaş gruplarına rol model oluyor." diyen Bozdemir, "Bir öğrencinin tıp kazanması bizim için çok güzel bir şey. 'Bitirdiğim zaman takımın doktoru olacağım.' dedi. O bizi daha da gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

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