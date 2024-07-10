Samsun'da 6 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi

İlkadım ilçesinde bulunan iş yerine yönelik operasyonda, 6 bin 400 bandrolsüz makaron ile 150 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 400 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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