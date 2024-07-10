Samsun'da narkotik denetimlerinde 38 şüpheli yakalandı

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan biri hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 502 sentetik ecza hapı, 94,28 gram esrar, 75,25 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 24 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 dolar, 100 avro ve 5 bin 750 lira ele geçirildi.

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