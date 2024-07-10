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        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Kalaycı'nın cenazesi toprağa verildi

        Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Teyfik Kalaycı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:26
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        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Kalaycı'nın cenazesi toprağa verildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Teyfik Kalaycı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kalaycı'nın cenazesi, Çay Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kalaycı'nın cenazesi, Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye Kalaycı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koç, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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