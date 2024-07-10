Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Kalaycı'nın cenazesi toprağa verildi

Cenazeye Kalaycı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koç, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

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