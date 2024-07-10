Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanı İstanbul, görevine başladı
Van Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığından Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, görevine başladı.
Van Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığından Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, görevine başladı.
Binbaşı Ümit Çetinkaya'nın Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atanmasıyla boşalan Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanlığına, Yüzbaşı Onur İstanbul atandı.
Yeni göreve başlayan İstanbul, Vezirköprü'nün coğrafi olarak geniş ilçe olduğunu belirterek, huzur ve güvenliği sağlamak için özverili şekilde çalışacaklarını kaydetti.
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