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        Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanı İstanbul, görevine başladı

        Van Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığından Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:10
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        Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanı İstanbul, görevine başladı
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        Van Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığından Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, görevine başladı.

        Binbaşı Ümit Çetinkaya'nın Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atanmasıyla boşalan Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanlığına, Yüzbaşı Onur İstanbul atandı.

        Yeni göreve başlayan İstanbul, Vezirköprü'nün coğrafi olarak geniş ilçe olduğunu belirterek, huzur ve güvenliği sağlamak için özverili şekilde çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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