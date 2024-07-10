Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanı İstanbul, görevine başladı

Yeni göreve başlayan İstanbul, Vezirköprü'nün coğrafi olarak geniş ilçe olduğunu belirterek, huzur ve güvenliği sağlamak için özverili şekilde çalışacaklarını kaydetti.

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