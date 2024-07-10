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        Tıra saklanan uyuşturucu "Sam"ın hassas burnundan kaçmadı

        Samsun'da bir tırda yapılan aramada, "Sam" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:31
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        Tıra saklanan uyuşturucu "Sam"ın hassas burnundan kaçmadı
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        Samsun'da bir tırda yapılan aramada, "Sam" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Samsun'a tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında takip edilen bir tırı durdurdu.

        Tırın ön kısmında narkotik dedektör köpeği "Sam" ile yapılan aramada, 900 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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