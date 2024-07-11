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        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 08:48 Güncelleme: 11.07.2024 - 08:48
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        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Lise Caddesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle çatı katında hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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