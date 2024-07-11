Samsun'da emekli imam Sami Akyol, 35. kez kan bağışı yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde emekli imam hatip, Türk Kızılaya 35. kez kan bağışında bulundu.

Emekli imam hatip Sami Akyol, düzenli olarak Türk Kızılaya kan bağışında bulunuyor.

Türk Kızılayın mobil kan bağış aracına gelen Akyol, burada 35. kez kan bağışında bulundu.

Kızılay personeli tarafından Akyol'a berat ve altın madalya takdim edildi.

Akyol, kan bağışının yanı sıra organlarını da bağışladığını belirterek, "Belirli aralıklarla kan bağışında bulunuyorum, böylece kendimi daha sağlıklı ve zinde hissediyorum. Benim kanım ile bir canın kurtulacak olması ayrı bir mutluluk veriyor." ifadesini kullandı.