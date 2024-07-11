Samsun'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Y. (22) yönetimindeki 55 PP 724 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta Cemal Ş'nin (45) kullandığı 55 JM 589 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ile Cemal Ş'nin arkasında bulunan Ayfer Ş. (40), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.