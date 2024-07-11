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        Asarcıklı çocuklar, "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi"ne katıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan, "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi" kapsamında Asarcık İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle çocuklar, Samsun'u gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:29
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        Asarcıklı çocuklar, "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi"ne katıldı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan, "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi" kapsamında Asarcık İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle çocuklar, Samsun'u gezdi.

        Asarcık İlçe Müftülüğü önünde İlçe Müftüsü Faruk Ana'nın katılımıyla yaklaşık 100 çocuk, otobüslerle Samsun il merkezine uğurlandı.

        Gençlik rehberleri refakatinde Samsun Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde kahvaltı yapan çocuklara, ardından kampüs gezdirildi.

        "Samsunum 1 Gemisi"nde öğle yemeği eşliğinde deniz turu yapan öğrenciler, daha sonra Tütün İskelesi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi, Onur Anıtı, Kent Müzesi ve Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti.

        Gezinin ardından çocuklar, hediyeler verildikten sonra ilçelerine uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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