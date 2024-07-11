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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Samsun'da bir dizi etkinlikle anılacak

        Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek programlar için hazırlıklar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:34 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:34
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Samsun'da bir dizi etkinlikle anılacak
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        Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek programlar için hazırlıklar devam ediyor.

        Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programdaki konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

        FETÖ'nün darbe teşebbüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin ortaya koyduğu üstün cesaret ve kahramanlıkla bertaraf edildiğini vurgulayan Tavlı, Türk milletinin bundan sonra kalkışmalara canı ve kanı pahasına geçit vermeyeceğini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

        15 Temmuz'da milletin her ferdinin ayrı kahramanlık destanı yazdığını söyleyen Tavlı, şöyle devam etti:

        "Hain kalkışmanın unutulmaması ve unutturulmaması adına etkinlikler düzenlenecek. Şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, demokrasimize ve milletin hür iradesine kasteden her türlü şer odağına karşı toplumsal desteğin canlı tutulması, ulusal ve uluslararası kamuoyuna milletin zaferinin ve FETÖ'nün nasıl bir kirli yapılanma olduğunun anlatılması için programlar düzenleyeceğiz. Güvenlik kuvvetlerimizin, bizlerin, vatanı korumak görevimiz ama aziz milletimiz o gece bayrağıyla meydanlara akarak Cumhuriyet'e, demokrasiye, vatanına, bayrağımıza, kutsal değerlerimize sahip çıktı. Aziz Türk milletine şükranlarımı ifade etmek istiyorum."

        Tavlı, bu kapsamda şehit aileleri ile gazi ve yakınlarına ziyaretler de yapılacağını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından 15 Temmuz ile ilgili videolar izlendi, etkinlik aktivitelerinin sunumu yapıldı.

        Programa, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile kurum yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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