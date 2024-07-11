Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 3 bin 200 doldurulmuş, 2 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerindeki iki evde makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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