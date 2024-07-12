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        Salıpazarı'nda yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan ahşap ev, tamamen yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:04 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:07
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        Salıpazarı'nda yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan ahşap ev, tamamen yandı.

        Esatçiftliği Mahallesi Irmakiçi mevkisinde Dursun Aydoğan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın başlayınca ev sahibi ile eşi dışarıya çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışma sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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