Salıpazarı'nda yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan ahşap ev, tamamen yandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan ahşap ev, tamamen yandı.
Esatçiftliği Mahallesi Irmakiçi mevkisinde Dursun Aydoğan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın başlayınca ev sahibi ile eşi dışarıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
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