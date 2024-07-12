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        19 Mayıs ilçesinde Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenecek

        Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenecek Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:50
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        19 Mayıs ilçesinde Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenecek
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        Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenecek Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

        "19 Mayıs'ın eşsiz doğal güzelliklerine sen de tanıklık et" sloganıyla düzenlenen festivade ilçenin turizm, doğal, kültürel güzelliklerinin tanıtımını yapmak, vatandaşların güzel vakit geçirebilmelerini sağlamak istediklerini belirten Topaloğlu, "Festivalimiz için Belediyemiz tarafından ücretsiz ulaşım sağlanacak. Araçlarımız belediye binası önünden 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da hareket edecek." dedi.

        Topaloğlu, festival kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile Nebiyan ormanlarına tanıtım turu düzenleneceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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