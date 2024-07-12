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        Samsun'da kargo kolisinden uyuşturucu çıktı, 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:41
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        Samsun'da kargo kolisinden uyuşturucu çıktı, 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden E.B'yi (26) yakaladı.

        Kargo paketinde reçine haline getirilmiş 9 parça halinde toplam 51,35 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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