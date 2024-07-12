Samsun'da "Türkiye'de Darbeler ve 15 Temmuz" paneli

Samsun'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Üniversitesi tarafından "Türkiye'de Darbeler ve 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen paneldeki konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimini kimsenin beklemediğini ve herkesin çok şaşırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısıyla vatandaşların sokağa çıkmaları sonucu darbe girişiminin önlendiği aktaran Cıdıroğlu, "251 şehit verdik, gazilerimiz var. Onların sokağa çıkmasıyla akabinde vatan, millet sevdalısı, askerimiz, polisimizin de girişimleriyle çok şükür ki atlattık. İnşallah bunlardan ders alırız ve bir daha böyle oluşumlara fırsat vermeyiz." dedi.

FETÖ'nün profesyonelce hazırlanmış bir örgüt olduğunun altını çizen Cıdıroğlu, "Amerika'nın farklı ülkelerde yaptığı projelerden bir tanesi de ülkemizde maalesef. Hücre örgütü dediğimiz üçerli subaylar halinde bir tane de imam başlarına verilmiş, hiçbiri birbirinden haberdar değil. Bu derece profesyonel bir örgütle karşı karşıyaydık. Çok şükür, Allah yardım etti bize." diye konuştu.

15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Cıdıroğlu, gazilere de şükranlarını sundu.