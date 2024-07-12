Samsun'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.K'nin temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreste yapılan aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.