Samsun'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Belirlenen adreste yapılan aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.

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