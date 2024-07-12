Vezirköprü Gençlik Merkezi'nde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Yarışmanın ardından Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü temalı resim sergisi gezildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Uyar ve Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin tarafından ödülleri verildi.

Vezirköprü Gençlik Merkezinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.