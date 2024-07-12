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        Samsun Valisi Tavlı, Terme'de 15 Temmuz gazisi Korkmaz'ı ziyaret etti

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde 15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:13 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:13
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        Samsun Valisi Tavlı, Terme'de 15 Temmuz gazisi Korkmaz'ı ziyaret etti
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde 15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz'ı ziyaret etti.

        Tavlı, darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT İstanbul Radyosu önünde vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Korkmaz ile ailesine ziyarette bulundu.

        Ziyarette Tavlı'ya Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul da eşlik etti.

        Kul, darbe girişimi sırasında canlarını hiçe sayarak vatan ve demokrasiyi savunmak için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan herkesi şükranla anarak, şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

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