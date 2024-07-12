Samsun Valisi Tavlı, Terme'de taşkından etkilenen bölgede incelemede bulundu

Tavlı, taşkından etkilenen mahallelerin durumunu değerlendirerek, zarar gören altyapının onarılması ve selden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.

Tavlı, Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile taşkından zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

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