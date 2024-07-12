Terme'de taşkın nedeniyle çöken yol, araç geçişine uygun hale getirildi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Uludere bağlantı yolunun araç geçişine uygun hale getirildiğini belirterek, "İlçemizde yaşanan sel felaketinde bir bölümü kullanılamaz hale gelen Uludere Mahallesi bağlantı yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları sonrasında yeniden araç geçişine uygun hale getirildi. Selin yaralarını el birliği ile saracağız." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.