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        Terme'de taşkın nedeniyle çöken yol, araç geçişine uygun hale getirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen taşkında zarar gören yol, araç geçişine uygun hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:21
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        Terme'de taşkın nedeniyle çöken yol, araç geçişine uygun hale getirildi
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        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen taşkında zarar gören yol, araç geçişine uygun hale getirildi.

        Sağanağın ardından taşkınların meydana geldiği Uludere Mahallesi'ndeki grup bağlantı yolunda çökme meydana gelerek yol, ulaşıma kapandı.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Uludere bağlantı yolunun araç geçişine uygun hale getirildiğini belirterek, "İlçemizde yaşanan sel felaketinde bir bölümü kullanılamaz hale gelen Uludere Mahallesi bağlantı yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları sonrasında yeniden araç geçişine uygun hale getirildi. Selin yaralarını el birliği ile saracağız." dedi.

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