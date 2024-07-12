Ladik'te tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı

Tayinleri çıkan Ladik Başsavcısı Serkan Erol ile hakimler Bedrettin Şişik ile Elvan Akça Çelebi için Ambarhan Restoran'da veda programı gerçekleştirildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

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