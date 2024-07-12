Ladik'te tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı
Samsun'un Ladik ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.
Tayinleri çıkan Ladik Başsavcısı Serkan Erol ile hakimler Bedrettin Şişik ile Elvan Akça Çelebi için Ambarhan Restoran'da veda programı gerçekleştirildi.
Programda Cumhuriyet Savcısı Ömer Buğra, Erol, Şişik ve Çelebi'ye plaket verdi.
Erol'un Rize'nin Çayeli ilçesine, Şişik'in Çarşamba ilçesine, Çelebi'nin ise Safranbolu'ya atandığı öğrenildi.
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