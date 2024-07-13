MHP Ladik İlçe Başkanlığına Gülami Erdoğan getirildi
MHP İlçe Başkanlığına Gülami Erdoğan getirildi.
MHP İlçe Başkanlığına Gülami Erdoğan getirildi.
MHP Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Erdoğan'a görevi, Samsun İl Başkanı Burhan Mucur tarafından iletildi.
Erdoğan, neferi olmaktan gurur duyduğu MHP'ye ilçe başkanı olarak hizmet edecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirerek, "Çıktığımız hizmet yolunda Rabb'im bizi mahcup etmesin". dedi.
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