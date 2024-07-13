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        Samsun Valisi Tavlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:15
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        Samsun Valisi Tavlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tavlı, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün stratejik kurumların içine sızarak demokrasiye kasteden FETÖ darbe girişimine karşı toplumsal hafızanın diri tutulması, demokrasinin güçlenmesi, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin hatırlanması için sembol niteliğinde olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7'den 70'e milletin tek yürek olduğuna işaret eden Tavlı, 15 Temmuz'un nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacağını vurguladı.

        15 Temmuz sonrasındaki sürece değinen Tavlı, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'yla güney sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoru parçalanmış, Libya'da ve Mavi Vatan'da ulusal çıkarlarımız korunmuş, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya yeniden ibadete açılmış, Karabağ'da 30 yıl süren işgal sona erdirilmiş, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapılmıştır." ifadesini kullandı.

        Tavlı, 15 Temmuz şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş gazileri sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anarak, hayattaki kahraman gazilere sağlık, afiyet ve huzur dolu ömür dileğinde bulundu.

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