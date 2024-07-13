Samsun Valisi Tavlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün stratejik kurumların içine sızarak demokrasiye kasteden FETÖ darbe girişimine karşı toplumsal hafızanın diri tutulması, demokrasinin güçlenmesi, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin hatırlanması için sembol niteliğinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7'den 70'e milletin tek yürek olduğuna işaret eden Tavlı, 15 Temmuz'un nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacağını vurguladı.