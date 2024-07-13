Samsun'da kaçakçılık oerasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 120 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 120 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yasin B. (19) ve Semih L'ye (23) kargo ile elektronik sigara geleceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Zanlıların aldığı kargo paketinde 120 elektronik sigara bulunduğu belirlendi.
Ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen elektronik sigaralara el konuldu.
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