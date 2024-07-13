Çarşamba'da hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Gözaltına alınan zanlı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 16 bin 410 lira ve 200 avro bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, faili meçhul, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerine tasarruf olayının faili M.Ç. (63) yakalandı.

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