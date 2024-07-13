15 Temmuz şehidi Muhammed Ali Aksu, kabri başında anıldı

Karaaslan da 15 Temmuz'un Türk milletinin hafızasında unutulmaz bir gün olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit Muhammed Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu, oğlunun kabrini ve hatıralarını yaşattıklarını dile getirerek, ziyarete gelenlere teşekkür etti.

Anma programına Aksu'nun ailesinin yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

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