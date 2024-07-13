Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 1176 sentetik ecza hapı ve 31 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

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