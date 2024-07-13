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        Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:20
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        Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 1176 sentetik ecza hapı ve 31 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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