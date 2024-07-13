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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren imam hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:27
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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren imam hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Gökçeli Pazaryeri Camisi imamı Abdulkadir Aydın (43), serinlemek için Yeşil Mahallesi Kayadibi mevkisinde bulunan ırmağa girdi.

        Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Aydın, ihbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince sudan çıkarıldı.

        Sağlık ekibince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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