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        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 05:08 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:08
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        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Emirfendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alaettin Koçak Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen ve tüm çatı katını saran yangın nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, daire ve çatıda büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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