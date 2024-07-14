Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, İkiyüz Evler Mahallesi'nde şüphelendikleri 4 kişinin araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 360 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat

        Benzer Haberler

        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
        Samsun'da ortaokulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da ortaokulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
        MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu oldu
        MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu oldu
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren imam hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren imam hastaneye kaldırıldı
        Bafra'da zabıta marketlerde denetim yaptı
        Bafra'da zabıta marketlerde denetim yaptı
        Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı