Terme Belediye Başkanı Kul'dan "15 Temmuz" mesajı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kul, mesajında, 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine ve demokrasiye karşı yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını dile getirdi.

15 Temmuz gecesi vatanın dört bir yanında kahramanca direnen milletin demokrasiye sahip çıkarak hainlere geçit vermediğini vurgulayan Kul, "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizin her bir ferdi canı pahasına demokrasiyi savunmuş, ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Bu destansı direniş, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.