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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan "15 Temmuz" mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:09
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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan "15 Temmuz" mesajı
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kul, mesajında, 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine ve demokrasiye karşı yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını dile getirdi.

        15 Temmuz gecesi vatanın dört bir yanında kahramanca direnen milletin demokrasiye sahip çıkarak hainlere geçit vermediğini vurgulayan Kul, "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizin her bir ferdi canı pahasına demokrasiyi savunmuş, ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Bu destansı direniş, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

        Terme Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini her daim yaşatmak için çalıştıklarına işaret eden Kul, 15 Temmuz akşamı saat 20.30'da herkesi Hazreti Hamza Camisi önünden Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yapılacak yürüyüşe ve sonrasında meydanda düzenleyecek etkinliklere davet etti.

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