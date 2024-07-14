Tekkeköy'de 15 Temmuz Bisiklet Turu düzenlendi

Tekkeköy İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, Lojmanlar Camisi önünden başlayarak Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinden yapılan turun ardından tekrar caminin önünde son buldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

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