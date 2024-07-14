Samsun'da denizde giren 14 yaşındaki genç boğuldu

Sarıca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kumcağız Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Sarıca, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

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