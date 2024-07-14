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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:49
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1852 sentetik ecza, 61,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,73 gram esrar, ⁠1 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ⁠14 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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