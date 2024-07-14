Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1852 sentetik ecza, 61,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,73 gram esrar, ⁠1 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ⁠14 tabanca fişeği ele geçirildi.

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