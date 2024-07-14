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        Samsun'da denizde giren 68 yaşındaki kişi boğuldu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde 68 yaşındaki Çetin Tarhan, denizde boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:07
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        Samsun'da denizde giren 68 yaşındaki kişi boğuldu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde 68 yaşındaki Çetin Tarhan, denizde boğuldu.

        Liman Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Tarhan, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Tarhan, özel araçla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Tarhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tarhan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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