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        Samsun'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 00:08 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:08
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        Samsun'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi'ndeki düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Masa, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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