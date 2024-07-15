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        Samsun'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:46
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        Samsun'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Samsun’un Bafra ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kuşçular Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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