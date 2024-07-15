Samsun'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangını fark eden vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuşçular Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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