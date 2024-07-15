Samsun'da Şehit Halil Sert kabri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit jandarma komando er Halil Sert, şehadetinin 29'uncu yılında anıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında 14 Temmuz 1995'te terör örgütü mensupları tarafından döşenen mayına basarak şehit olan Sert için Balıklar Mahallesi'nde kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Balıklar Camisi imamı İsmail Düzenli tarafından Kur'an okundu, dua edildi.

Anma etkinliğine şehidin yakınları ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve vatandaşlar katıldı.