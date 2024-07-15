Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta, şehit aileleri ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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